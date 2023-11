Si muove lo scacchiere politico in vista delle elezioni a Civitavecchia: la Attig approda alla Lega • Terzo Binario News

“La Lega si rafforza a Civitavecchia. Con gli ultimi incarichi politico-amministrativi ricevuti, Monica Picca ha rassegnato le sue dimissioni da Assessore ad Edilizia e Patrimonio del Comune.

Al suo posto nella giunta del Sindaco leghista Ernesto Tedesco entra l’architetto Paola Rossi, mentre al partito aderisce la consigliera comunale Fabiana Attig, andando a rafforzare il gruppo consiliare.

“La Lega riacquista smalto e centralità politica a Civitavecchia” commentano il coordinatore regionale Davide Bordoni e il coordinatore provinciale Angelo Valeriani.

“Grazie a Monica Picca, in questi due anni decisiva ed incisiva nell’azione amministrativa, per i risultati conseguiti sul campo: dal piano di vendita di oltre cento alloggi (che darà sicurezza a tante famiglie e porterà fondi alle casse pubbliche da reinvestire in edilizia residenziale pubblica), ai paralleli lavori di ristrutturazione in vari alloggi comunali che termineranno entro l’inizio dell’anno prossimo.

Di portata storica è stata l’acquisizione delle strade e dell’area della Borgata Aurelia, che comporterà benefici ad un intero quartiere che attendeva da decenni, mentre anche su altri dossier quali l’ufficio di collocamento e la fruizione della Ficoncella si sono registrati progressi sotto la gestione Picca.

Ora con la nomina di Paola Rossi, architetto urbanista, ad Assessore nella giunta di Civitavecchia e l’ingresso nel gruppo consiliare della Lega di Fabiana Attig, apriamo ad una fase di maggiore solidità per la maggioranza a sostegno del nostro Sindaco Ernesto Tedesco.

A Rossi e Attig i nostri migliori auguri di buon lavoro”.



Queste le dichiarazioni di Monica Picca: “Ringrazio il partito, il Sindaco, i colleghi assessori e tutta la maggioranza dell’opportunità avuta di contribuire alla crescita di Civitavecchia. In questi due anni ho potuto lavorare a progetti ambiziosi che sono stati condotti in porto anche grazie al lavoro di dipendenti seri e preparati”.