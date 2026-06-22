Casa della Comunità di Ladispoli, i Tre Amici al Bar: "Merito nostro" • Terzo Binario News

Il 24 giugno 2026 verrà inaugurata la nuova Casa della Comunità e Ospedale di Comunità di Ladispoli presso la struttura di via Aurelia km 41,500, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Il progetto, sostenuto dal gruppo “I Tre Amici al Bar”, si è concretizzato grazie a una mozione del 2020 proposta da Giovanni Ardita e Raffaele Cavaliere, approvata dal Consiglio Comunale e finanziata dalla Regione Lazio per 2,5 milioni di euro in seguito alla conversione in mozione regionale firmata dai consiglieri Righini, Colosimo, Ghera e Maselli.

L’iter ha visto un costante monitoraggio e informazione ai cittadini da parte di Raffaele Cavaliere e Diego Corrao.

L’inaugurazione segna il completamento di un iter amministrativo avviato nel 2020.

testo elaborato con la IA