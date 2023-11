Premio Piersanti Mattarella 2023, presenti Marina e Valerio Vannini • Terzo Binario News

L’ 11 novembre 2023, alle ore 17,00, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio si terrà il convegno “ Il Recupero del senso del Dovere” e la finale, e la premiazione dei vincitori della VII edizione del premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella.

Oltre 200 autori da ogni regione italiana anche quest’anno hanno partecipato con Libri di Poesie, Libri Inediti, libri di inchiesta giornalistica e libri Editi.

Il convegno “Il Recupero del Senso del Dovere 2023”è argomentato alla latitanza, e alla cattura di Matteo Messina Denaro da parte dei carabinieri del ROS.

Moderatore Ing. Ettore Nardi E interverranno: Il Generale CC Comandante del ROS Pasquale Angelosanto. Il vice Presidente della Camera dei Deputati – Gen. On. Sergio Costa. Il Presidente dell’osservatorio Tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione della Regione Lazio – Gen. Serafino Liberati. Il consigliere giuridico del Presidente Piersanti Mattarella, ed ex sindaco di Palermo – On. Leoluca Orlando. Il Presidente del tribunale di Napoli – Dott.ssa Elisabetta Garzo. Il Console della Repubblica democratica del Congo in Italia – Avvocato Angelo Melone.

Il Presidente dell’Onlus La memoria nel cuore e del premio Piersanti Mattarella – Dott. Orazio Santagati. Al termine del convegno i convenuti verranno premiati con una targa ricordo del convegno dal Presidente della Onlus Memoria nel cuore.

Alla fine della consegna delle targhe, verrà premiato, con la targa Onlus Memoria nel Cuore – Senso del dovere 2023 – “Per la sua opera di rilancio e attenta considerazione alla cultura italiana il Ministro della Cultura On. Gennaro Sangiuliano.

Alla serata di cultura e memoria saranno presenti Valerio e Marina Vannini, genitori di Marco Vannini che interverranno e premieranno i primi tre classificati della II edizione del Premio Marco Vannini 2023 indetto dall’Onlus Memoria nel cuore.

Alla VII edizione del Premio Piersanti Mattarella hanno partecipato in Italia 214 autori, da cui sono stati prescelti, e proclamati i 20 finalisti delle 4 sezioni che sono: Libri Poesie, Libri Inediti, libri inchiesta giornalistica, libri editi.

Al termine si premieranno con targhe in successione i 16 finalisti e i 4 vincitori di sezione della VII edizione del premio Piersanti Mattarella:

I finalisti 2023 Sono: Per la sezione Poesia Carmen Salis, Pietro Catalano, Venera Torrisi, Anna Santarelli, Daniela Mirasola. Inediti: Massimo Taras, Stefano Alberti, Calogera Rita Antonietta Tiranno, Angelo De Marco, Salvatore Imperiale. Inchiesta: Antonio Cannone, Catia Liburdi, Valentina Petrini, Rino De Stefano, Paolo Intoccia Editi: Sabrina Pisu, Rosalba Di Vona, Francesco Scrima, Maria Adele Cipolla, Carlo Norrito.

Dott. Orazio Santagati

Presidente Onlus Memoria nel cuore