Fl5 sovraffollata, pendolari contro croceristi: "Bagagli davanti alle porte, problema di sicurezza" • Terzo Binario News

Non bastavano i disagi legati ai lavori sulla linea (che peraltro dovrebbero avviarsi a conclusione, visto che da oggi rientra in vigore un orario molto simile a quello canonico), sulla Fl5 scoppia anche il caos legati ai croceristi.

Con le valigie occupano quasi interamente le carrozze scatenando l’ira dei pendolari, questi ultimi, non solo non trovano posto a sedere ma faticano persino a salire: infatti i bagagli ingombranti occupano un volume tale da impedire persino di rimanere in piedi.

I racconti di queste storie sono pressoché quotidiani, aggravati dal fatto che con i lavori in corso su linea e stagioni, qualche convoglio è stato cancellato e di conseguenza la concentrazione di passeggeri su quelli in viaggio è aumentata sensibilmente. Basta dare uno sguardo alle pagine social per rendersi conto del disagio che vivono i viaggiatori quotidiani.

«Salire sul treno e vedere i posti a sedere occupati dai bagagli ingenera frustrazione – uno dei tanti commenti sulla pagina del Comitato Pendolari, dove hanno allegato le foto in cui si vedono valigie accumulate persino davanti alle porte di ingresso – perché molti di noi sono abbonati al servizio e pagare per viaggiare in questo modo è inaccettabile». Dunque un problema non limitato al sovraffollamento ma anche alla sicurezza perché evacuare un treno con le porte ostruite diventa complicato. C’è poi chi propone soluzioni tranchant tipo «non fate partire i convogli in quelle condizioni così perdono la nave e la devono recuperare a Genova. Fanno i grossi che vanno in crociera e poi non spendono un euro sul territorio neanche per noleggiare un transfer per Roma o per Civitavecchia». Qualcun altro propone di raccogliere un servizio fotografico da mostrare alle autorità, poi c’è chi sollecita l’apertura del collegamento ferroviario diretto Civitavecchia-Fiumicino. «La vergogna più totale. Non è possibile. Riservassero solo alcuni vagoni per i croceristi indirizzandoli con del personale dedicato a Civitavecchia lasciando così i vagoni liberi. Anche in termini di sicurezza una scena come questa è incredibilmente pericolosa, al di là del discorso che c’è chi come me la domenica va a lavorare e paga oltre 400 euro di abbonamento annuale».

foto Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord – FL5 Civitavecchia Roma