MyAcea, l’applicazione per dire addio alle code presso lo sportello - Terzo Binario News

Siete stanchi delle solite code presso gli sportelli? Vi piacerebbe poter gestire tutte le vostre utenze direttamente da casa vostra, senza orari e limiti di tempo? Allora non dovete fare altro che scaricare la nuova applicazione MyAcea, disponibile anche per smartphone e tablet nonché da sito web. L’area riservata ai clienti di Acea, è stata potenziata e adesso riesce a sostituirsi completamente al classico sportello fisico: le funzionalità che si trovano nell’app sono infatti moltissime quindi le code saranno solo un lontano ricordo. Grazie a MyAcea però si può gestire tutto direttamente online, con un semplice click, da casa propria o da qualsiasi luogo in cui ci si trova.

MyAcea: tante funzionalità a portata di smartphone

Scopriamo insieme quali sono le funzionalità dell’area riservata, che rappresenta un grande passo in avanti per i clienti di Acea Ato 2 che adesso possono gestire in toto le proprie utenze idriche dallo smartphone.

Gestione e variazione di contratti attivi

All’interno dell’app MyAcea è possibile innanzitutto consultare tutti i propri contratti attivi e stamparli in Pdf ma non solo: si possono anche richiedere variazioni contrattuali direttamente attraverso l’area riservata, senza essere costretti a recarsi presso lo sportello del territorio.

Gestione delle fatture e dei pagamenti

In MyAcea si possono visionare tutte le proprie fatture, ma i clienti hanno anche la facoltà di gestire le modalità di pagamento in completa autonomia: c’è la possibilità di effettuare il saldo delle fatture direttamente attraverso l’applicazione o attivare la domiciliazione bancaria, in modo da non doversi preoccupare delle scadenze. Per una gestione semplice e senza pensieri di tutte le proprie utenze e dei relativi pagamenti.

Comunicazione delle auto-letture del contatore

Chi lo desidera, può comunicare ad Acea Ato 2 le auto-letture del proprio contatore dell’acqua attraverso l’applicazione e anche questo è un gran bel vantaggio. Così facendo infatti si paga esattamente in base a ciò che si è consumato e si evitano acconti e conguagli.

Il Cassetto Digitale per il controllo di solleciti e comunicazioni

Una delle ultime implementazioni dell’area riservata MyAcea ha visto l’introduzione del Cassetto Digitale: un’area dedicata alle comunicazioni da parte dell’azienda, ai solleciti di pagamento, oltre che a tutti i documenti del cliente racchiuse in un unico spazio. In questo modo si può sempre tenere tutto sotto controllo, in modo semplice ed immediato grazie anche alla nuova veste grafica, intuitiva al massimo.

Volture, disdette, variazioni a portata di click

Sempre all’interno dell’app MyAcea oggi è possibile gestire in autonomia volture, disdette e variazioni contrattuali senza doversi recare presso uno sportello fisico. Basta seguire la procedura guidata e attendere comunicazioni dall’azienda.

Segnalazione di guasti o problemi

MyAcea è anche un servizio clienti efficiente e sempre disponibile: entrando nell’app infatti è possibile segnalare guasti e ricevere tutta l’assistenza necessaria.