Simbolotto, la mappa di numeri e simboli secondo la smorfia - Terzo Binario News

È possibile prendere parte da quasi un paio d’anni a un nuovo gioco opzionale e del tutto gratuito che è associato al classico Gioco del Lotto. Prende il nome di Simbolotto e prevede l’estrazione casuale di cinque simboli tramite un’urna dedicata. Ogni mese Simbolotto viene abbinato a una certa ruota del Lotto, stabilita mese per mese secondo un calendario predefinito.

Aprile, per esempio, è il mese assegnato alla ruota di Genova mentre maggio a quella di Milano.

I simboli sono in tutto 45 e ciascuno di essi identifica un determinato elemento, sia appartenente al mondo reale che a quello di fantasia. Per esempio, il numero 1 rappresenta secondo la Smorfia napoletana la Patria e dunque l’Italia mentre invece il 6 nella Smorfia moderna è la luna, che sta a significare un cambiamento costante.

C’è poi ancora il numero 13 al quale è abbinata la rana: sognarne una vuol dire, tradizionalmente, novità in arrivo. Oppure il 32, il disco musicale, che simboleggia incontri positivi e sentimenti corrisposti (sempre all’interno del sogno).

Il 38 è la pigna, che nella Smorfia moderna sta a indicare l’arrivo di cambiamenti in campo lavorativo, c’è poi il 42 che è rappresentato dal caffè. Se questa antica bevanda apprezzata in tutto il pianeta appare in un sogno, può voler dire che si sia in cerca di energie nuove per portare a compimento un progetto importante. Mentre chiude la mappa dei numeri legati al Simbolotto il 45, ovvero la rondine la quale – sempre secondo la Smorfia moderna e relativa interpretazione – va a simboleggiare la regolarità.

Gli appuntamenti nell’arco della settimana e l’assegnazione dei simboli

Per prendere parte al Simbolotto basta includere nella giocata al Lotto/Lotto Più la specifica ruota del mese, che è identificata con il simbolo della S. A quel punto il sistema provvede ad assegnare in maniera del tutto casuale e gratuita una combinazione di 5 simboli su 45.

Non è possibile partecipare al Simbolotto per chi scegli di giocare tutte le ruote (Ruota Tutte). A prescindere dall’ordine con il quale essi vengono estratti, si vince a seconda del numero di simboli indovinati (e anche in base all’importo che si è scelto di destinare alla ruota del mese abbinata a Simbolotto). Quando vengono estratti i 5 simboli vincenti? Una volta terminata l’estrazione delle 11 ruote del Lotto. L’appuntamento con il Simbolotto, dunque, si ripete tre volte nell’arco di ogni settimana, in concomitanza con le estrazioni del Gioco del Lotto (ovvero il martedì, il giovedì e il sabato sera).

È chiaro che, per quanto riguarda il piano dei premi abbinati al Simbolotto, tutto dipenderà da quanti saranno i simboli indovinati – come detto, a prescindere dall’ordine di estrazione – e naturalmente dallo specifico importo che sarà stato giocato sulla ruota deputata. Basta indovinarne due per vincere. In caso di cinquina si vincono ben 10.000€ per ogni euro giocato sulla ruota del mese abbinata a Simbolotto.

Per quanto riguarda l’esito della partecipazione al Simbolotto, questo è del tutto indipendente dalla giocata base fatta al Lotto. Nella stessa giocata è quindi possibile vincere sia al Lotto sia al Simbolotto e le eventuali vincite possono andare a sommarsi fino al limite indicato dalla vigente normativa.