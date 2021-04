Non si arresta la febbre da trading: ecco come imparare a investire sui mercati - Terzo Binario News

Nell’ultimo anno è cresciuto molto l’interesse nei confronti degli investimenti finanziari, con maggiore attenzione da parte degli italiani al trading e agli strumenti per investire online in modo indipendente. Secondo i dati di Google Trends, in 12 mesi c’è stata un’impennata per le ricerche sul web di argomenti come day trading, trading online Forex, investitore, mercato over the counter e contratto per differenza.

Allo stesso modo, le ricerche su internet sul miglior trading online sono salite del 550% nell’ultimo anno, mentre quelle sulle piattaforme di trading online del 190%. Senza dubbio la forte crescita del mercato azionario nel 2020, il boom delle criptovalute e il crollo dei rendimenti obbligazionari hanno favorito il trading online, tuttavia è essenziale capire come investire in modo professionale sui mercati.

L’ampia accessibilità non deve spingere a fare trading senza le giuste competenze, altrimenti si corre il rischio terminare anzitempo la propria esperienza per la mancanza di un’adeguata preparazione tecnica. Al contrario, un approccio prudente e informato consente di intraprendere un percorso di formazione ottimale, per essere in grado dopo un po’ di tempo di investire online in maniera autonoma ed efficace.

Come fare trading online in modo corretto

I consigli degli esperti per chi vuole cominciare a investire sono di trovare persone qualificate e siti web autorevoli, per ottenere informazioni di qualità da usare per lo studio e indicazioni utili per capire come orientarsi nell’ambito finanziario. Ad esempio, imparando a fare trading con le risorse proposte dai professionisti di Tradingonline.com, uno dei principali portali in Italia sul trading e gli investimenti online, è possibile apprendere tutto quello che bisogna sapere per operare sui mercati in modo consapevole.

Per ottenere risultati concreti è necessario avere un budget minimo da investire, dedicare del tempo ogni settimana allo studio ed essere disposti a mettersi in gioco per imparare da zero l’attività di trading. Questi requisiti sono fondamentali per riuscire a ottenere performance significative, infatti senza impegno, un capitale iniziale consono e un approccio serio nei confronti degli investimenti finanziari è impossibile acquisire capacità adeguate per operare sui mercati.

Durante la fase di apprendimento bisogna anche fare pratica usando possibilmente un conto demo, basta registrarsi presso la piattaforma di un broker autorizzato e ottenere l’accesso a un conto dimostrativo per investire online con soldi virtuali. In questo modo non si rischiano soldi reali quando ancora non si possiedono abilità nel campo finanziario, ma è possibile imparare a creare strategie operative efficienti in un ambiente sicuro, fino a quando non ci si sente pronti per investire sui mercati finanziari.

Trading online: cosa aspettarsi dagli investimenti online

I motivi che possono spingere una persona a voler apprendere a investire sono diversi. C’è chi desidera soltanto essere in grado di prendere decisioni corrette, ad esempio quando si valutano prodotti finanziari proposti da consulenti e banche, oppure chi vuole imparare a gestire il proprio portafoglio d’investimento in maniera indipendente, scegliendo da solo la strategia di asset location più adatta alle proprie esigenze.

Alcune persone, invece, vogliono fare trading online in modo integrale, trasformando questa attività in una vera e propria professione a tempo pieno, in quanto garantisce alcuni vantaggi come la possibilità di lavorare anche da casa, oppure girare il mondo da nomade digitale. I risultati che si possono raggiungere dipendono da una serie di fattori, dal tempo dedicato allo studio alla predisposizione personale, ad ogni modo tutti possono acquisire un livello intermedio e diventare persone più informate in ambito finanziario.

Prima di intraprendere questo percorso è importante definire i propri obiettivi, per adeguare gli sforzi e l’impegno ai risultati che si vogliono raggiungere. Purtroppo le conoscenze economiche e finanziarie non vengono insegnate a scuola, quindi finiamo spesso per imparare ciò che sappiamo da amici e parenti, con il rischio di crearsi dei paradigmi non corretti che non consentono una gestione ottimale dei propri risparmi. Per questo motivo è importante migliorare la propria educazione finanziaria, per un approccio sano nei confronti degli investimenti.