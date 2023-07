Il capitano del Settebello 1960 Salvatore Gionta alla Nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

Un evento eccezionale per onorare il grande atleta, storico Socio dell’Associazione nautica Campo di Mare asd, Salvatore Gionta, Medaglia d’oro olimpica e Capitano del Settebello che ci fece sognare ed esaltare alle Olimpiadi di Roma 1960 nonché Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Helsinki 1952.

Vederlo circondato dall’affetto e dall’ammirazione di tanti giovani campioncini e di tanti veterani che di fronte a lui si sono esibiti in un campo gonfiabile in mare è stato bellissimo.

Come sono stati bellissimi i momenti in cui, dopo che Salvatore ha raccontato gli episodi salienti della sua carriera sportiva, il presidente Celso Valerio Caferri gli ha consegnato una pergamena in ricordo della giornata ed ha voluto ringraziare quanti – l’allenatore Mario Monti ed i suoi atleti, Alessandro Susini e Fabiana Insolda – si sono adoperati per realizzare la bellissima ed emozionante giornata di Sport!