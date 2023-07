Marevivo: i Blue Days a Ladispoli il 3 e 4 agosto • Terzo Binario News

Iniziativa che proseguirà nelle scuole che vorranno aderire

Due giorni a Ladispoli dedicati ai giovanissimi che saranno protagonisti di attività di “edutainment“, termine nato dall’unione di educazione e intrattenimento, visto che si tratterà proprio di attività alla scoperta dell’ambiente marino attraverso il gioco e l’apprendimento esperienziale, per far riflettere i bambini, in una dimensione ludico-ricreativa, sull’importanza di prendersi cura del nostro patrimonio naturale, in particolare dell’ambiente mare-spiaggia, rafforzando la partecipazione e il senso civico.

A guidare la giornata saranno operatori esperti di Marevivo che, grazie all’aiuto di specifici sussidi didattici (la valigia del mare, modellini tridimensionali di animali marini, tavole magnetiche, microscopi, etc.) vogliono stimolare l’osservazione e la comprensione di fenomeni legati al mare e far riflettere sulle principali minacce alla biodiversità marina e alla nostra salute.

Con il Patrocinio del Comune di Ladispoli, i Blue Days proseguiranno sempre gratuitamente nelle scuole che vorranno aderire, inviando una email a Marevivo Lazio ritapaone@libero.it