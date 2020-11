Morto Renzo Gattegna, ex presidente Unione comunità ebraiche italiane - Terzo Binario News

È morto Renzo Gattegna, ex presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei): era nato nel 1939, a Roma.

Tanti i messaggi di cordoglio. Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio I Roma Centro, ha detto: “Ci lascia Renzo Gattegna, un uomo del dialogo, con un profondo senso delle istituzioni e una grande passione civile, un uomo che ha sempre lavorato per il confronto pacifico e positivo, come guida dell’Ucei fino a pochi anni fa e come avvocato per tutta la vita. Oggi perdiamo una figura che ha contribuito a costruire il dialogo interreligioso, un uomo buono, saggio, che ci mancherà”.

Così l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio: “Mi dispiace moltissimo apprendere della scomparsa di Renzo Gattegna. Renzo era un uomo colto, sensibile, appassionato. Sono felice di aver condiviso con lui progetti e riflessioni. Alla famiglia e alle comunità ebraiche d’Italia tutta la mia vicinanza”.

Queste le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione: “Con la scomparsa di Renzo Gattegna, l’ebraismo italiano perde una guida saggia e appassionata. Durante la sua presidenza dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, sono stati tanti i momenti di confronto e condivisione in cui ho avuto modo di conoscere meglio Renzo, una persona perbene che mancherà a tutte e tutti”.