Bollette Tari a Cerveteri, la Belardinelli: "Unico errore di Pascucci la mancata comunicazione preventiva" - Terzo Binario News

“In queste ore molti concittadini si sono visti recapitare diversi avvisi di accertamento dal Comune di Cerveteri relativi alla Tari per omessa denuncia di cantine, garage seminterrati per gli anni 2014-2019 oppure per mancato o parziale pagamento Tari per l’anno 2015.

In tanti ci hanno chiesto spiegazioni in merito, soprattutto sull’opportunità di inviarle proprio in questo momento di difficoltà, ci siamo quindi recati all’ufficio tributi dove il personale, con grande competenza e gentilezza, ci ha spiegato che l’invio non era purtroppo rinviabile, altrimenti sarebbero incorsi nella prescrizione, con conseguente danno erariale, comunicandoci comunque grande disponibilità ad accogliere richieste di pagamento rateale.

All’Amministrazione Pascucci possiamo solo rivolgere la critica di aver omesso di fare un comunicato stampa per informare correttamente i cittadini, vista anche l’impossibilità del momento di potersi recare presso gli uffici per avere chiarimenti.

Non possiamo esimerci dal criticare invece duramente il governo che in questi mesi si è occupato di inutili bonus monopattino e improponibili banchi a rotelle, annunciando aiuti a destra e a manca (che ancora tardano ad arrivare), dimenticandosi però di sospendere il pagamento di tasse e tributi, uno dei tanti aiuti che sarebbe servito a famiglie ed imprenditori in difficoltà.

Richiesta che i nostri referenti politici continuano a reiterare senza però essere ascoltati da questi politicanti presuntuosi ed incapaci!”

Anna Lisa Belardinelli