Morto il giornalista Daniele Pugliese, ha scelto il suicidio assistito: “Lo faccio per il mio bene” • Terzo Binario News

È morto a 67 anni Daniele Pugliese. Lo comunicano i familiari spiegando che il giornalista il 7 febbraio, in Svizzera, “sotto assistenza medica ha compiuto la scelta consapevole di terminare la propria esistenza.

È morto a 67 anni il giornalista e scrittore Daniele Pugliese. A darne notizia familiari e amici: “Daniele ha posto fine alle sue sofferenze. Ieri 7 febbraio, in Svizzera, sotto assistenza medica, ha compiuto la scelta consapevole di terminare la propria esistenza. Proprio lui che si era sempre battuto per il rispetto della decisioni personali, per il testamento biologico, l’eutanasia”.