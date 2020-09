Morte Willy Monteiro Duarte, Tellaroli: "Ciao ragazzo" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Morire a 21 anni cosi’ è terribile. Come esponente della Città Metropolitana di Roma e come cittadino, sono vicino alla famiglia e alla comunità di Colleferro, per il terribile pestaggio omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Una banale lite, per futili motivi, in cui è intervenuto per difendere un amico si è trasformata in una tragedia. Che sia fatta chiarezza su questo atroce episodio avvenuto a #Colleferro.

Ciao ragazzo”

Marco Tellaroli