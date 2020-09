Incidente in via di Valle Muricana, auto ribaltata: ferite mamma e figlia - Terzo Binario News

Veicolo cappottato dopo l’urto contro il palo della luce

Incidente in via di Valle Muricana. Ferite la mamma 41enne e la figlia di 9 anni, entrambe trasportate al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso: secondo quanto riferito, non verserebbero in pericolo di vita. Il fatto è accaduto alle 22,15 di domenica 6 settembre.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XV Cassia. In base alla ricostruzione dei caschi bianchi, la Fiat Panda con a bordo le due ferite si è ribaltata a seguito dell’urto contro il palo della luce. Gli agenti, adesso, dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Presenti anche i Vigili del fuoco con la squadra di Campagnano: i pompieri hanno dovuto estrarre dal veicolo – distrutto – la donna e la minore.