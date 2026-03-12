Metanizzazione di Ladispoli, da Civitavecchia parte la gara per la distribuzione • Terzo Binario News

Importanti novità per la metanizzazione del territorio di Ladispoli. Il Comune di Civitavecchia, in qualità di capofila dei 12 Comuni coinvolti, ha comunicato l’imminente avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale del comprensorio.

L’appalto riguarderà la gestione degli impianti di distribuzione del gas per 12 anni e coinvolgerà circa 76.000 utenze attualmente servite da Italgas Reti. Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e prevederà sei mesi di tempo per la presentazione delle offerte. La data presunta di avvio del nuovo servizio è il 1° gennaio 2027.

“Finalmente qualcosa si muove – ha dichiarato il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando –. Dopo anni di attesa il Comune capofila ci ha informato dell’avvio della procedura di gara per individuare il gestore unico del servizio.

Per Ladispoli si tratta di una notizia molto importante, perché il futuro gestore avrà anche il compito di ampliare la rete del metano nelle zone della città che abbiamo indicato: il quartiere Cerreto, Olmetto-Monteroni, la zona artigianale e la campagna di Torre Flavia.

“Si tratta di un passaggio fondamentale – ha aggiunto il sindaco Grando – perché consentirà di migliorare il servizio e programmare investimenti per portare il metano anche nelle aree della città che lo attendono da anni, con benefici concreti per i cittadini e per il territorio”.