Incendio via Bramante, encomio del Pincio per il carabiniere Andrea Pernici • Terzo Binario News

Il Sindaco di Civitavecchia intende rivolgere un pubblico encomio all’appuntato scelto Andrea Pernici, in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile di Civitavecchia, per il coraggio e il senso del dovere dimostrati durante il drammatico incendio avvenuto in via Bramante.

Secondo quanto riportato, il militare, vedendo fumo e fiamme uscire dal palazzo, è entrato nello stabile e ha tratto in salvo una mamma e un bambino di sei anni, prima di essere costretto a fermarsi per la densità del fumo.

“In momenti tragici come questo, che hanno colpito profondamente tutta la nostra comunità, è giusto riconoscere il valore di chi, senza esitazione, mette a rischio la propria incolumità per salvare quella degli altri. Andrea Pernici ha compiuto un gesto di grande coraggio, umanità e spirito di servizio, onorando la divisa che indossa e dando un esempio altissimo di dedizione al bene comune”. ￼

L’Amministrazione comunale, nel rinnovare il proprio cordoglio per la vittima della tragedia di via Bramante e la vicinanza a tutte le persone coinvolte, esprime gratitudine alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e a tutti gli operatori intervenuti in quelle ore drammatiche. La città saprà stringersi nel dolore, ma anche custodire la memoria di chi ha saputo agire con coraggio nel momento più difficile.

