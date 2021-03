Messa in sicurezza fiume Fiora: la segnalazione di Corniglia (M5S) - Terzo Binario News

“Quando dico che la cura di un fiume si vede anche e soprattutto dalla sua manutenzione non penso di dire castronerie.La messa in sicurezza di un fiume significa monitoraggio e risoluzione delle criticità.Un palo della luce nel mezzo dell’alveo fluviale non é certo una cosa positiva”.

“Ne sono venuto a conoscenza oggi e non ho idea da quanto tempo e come sia finito lì, anche se le prime notizie raccolte parlano di un cedimento a causa di una piena avvenuta a marzo dello scorso anno.Comunque sia il problema é evidente e va risolto da chi ha la responsabilità per farlo”.

Francesco Corniglia consigliere comunale M5S Montalto di Castro