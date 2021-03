Gci: "Bene la rotatoria della Mediana, ne servono altre a Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Dopo oltre quattro mesi dalla realizzazione della rotatoria provvisoria sperimentale, posta tra via Montanucci e via Lepanto/Barbaranelli, è forse il caso di trarre delle conclusioni, affermando che, a nostro modestissimo parere, la nuova regolamentazione dell’incrocio, sta dando i risultati attesi, riuscendo a regolamentare egregiamente la circolazione veicolare, i cui utenti, non hanno ritardato ad abituarsi alla nuova disciplina, evitando il verificarsi di incidenti stradali.

A tal proposito, anche con il fine di restituire al luogo, un minimo di decoro urbano, ci permettiamo di consigliare di passare quanto prima, ovviamente finanze comunali permettendo, alla realizzazione dell’opera definitiva, rimuovendo l’impianto semaforico e quelle strutture rialzate, riportate nella foto, che darebbero più spazio alla rotatoria stessa e che oramai non hanno più alcun senso di esistere.

Tuttavia, visti i risultati raggiunti con il primo esperimento, sarebbe forse il caso di pensare, così come già proposto da tempo da questo Gruppo, anche al fine di dare continuità all’intero tratto viario ed eliminare così obsoleti e costosi impianti semaforici e soprattutto garantire maggiore sicurezza e fluidità della circolazione stradale, di passare alla regolamentazione per mezzo di rotatorie provvisorie sperimentali, degli ultimi due incroci stradali che interessano la Strada Mediana.

Nello specifico, quelli posti all’altezza di via Benci & Gatti e di via Matteotti, ove peraltro, così ad occhio, sembrano sussistere maggiori spazi per la loro realizzazione, rispetto a quello risultato disponibile all’altezza di via Montanucci.

Come sempre, è bene precisare, che con i nostri interventi, non ci vogliamo sostituire a nessuno e che il nostro vuole essere semplicemente un umilissimo contributo al miglioramento della sicurezza e della vivibilità urbana della nostra Città.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA