Messa in sicurezza dei parchi giochi di Ladispoli • Terzo Binario News

Sono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza dei parchi giochi nelle aree verdi di Ladispoli, un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per garantire spazi sempre più sicuri e accoglienti per bambini e famiglie.

Un’azione concreta che conferma l’attenzione costante dell’Amministrazione verso il verde pubblico e, in particolare, verso i luoghi dedicati ai più piccoli, già al centro di importanti investimenti negli ultimi anni.

“Fin dal nostro primo mandato – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – abbiamo investito centinaia di migliaia di euro nella riqualificazione dei parchi giochi della città.

Oggi proseguiamo con determinazione questo percorso: sappiamo quanto questi spazi siano fondamentali per la crescita e la socialità dei bambini e per la qualità della vita delle famiglie. Il nostro obiettivo è continuare a rendere Ladispoli una città sempre più vivibile e a misura di bambino”.

A illustrare nel dettaglio gli interventi è l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini: “L’Amministrazione aveva già avviato una ricognizione completa affidando a una ditta specializzata la verifica di tutti i giochi presenti sul territorio. Da quella analisi è emersa la necessità di un piano articolato di interventi. Questa mattina siamo partiti dal parco giochi di via Odescalchi, lato sud; proseguiremo con tutti gli altri. Per un primo intervento è previsto un investimento di circa 40mila euro; a questo seguirà una seconda fase, con un investimento complessivo di 150mila euro, che consentirà di mettere in sicurezza tutte le aree gioco della città”.

L’avvio dei lavori rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di offrire ambienti sempre più curati, sicuri e inclusivi, confermando Ladispoli come una realtà attenta alle esigenze delle famiglie e delle nuove generazioni.