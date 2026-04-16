Rendiconto della gestione 2025 approvato dal Consiglio di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Consiglio comunale ha approvato questa sera il Rendiconto della gestione 2025, il primo interamente riferito all’attuale Amministrazione. I dati certificano una gestione finanziaria ordinata, con un netto rafforzamento della liquidità, un’accelerazione del risanamento del disavanzo e un aumento della capacità di investimento.

Tra i risultati principali, il fondo cassa è salito da 10,3 a 31,6 milioni di euro, senza alcun ricorso all’anticipazione di tesoreria e con azzeramento degli interessi passivi. I tempi medi di pagamento ai fornitori si sono attestati a 8,33 giorni. L’attività di riscossione ha permesso di recuperare 6,5 milioni di euro da evasione, anche grazie al potenziamento degli sportelli, alla digitalizzazione e all’estensione di PagoPA e SEND.

Il percorso di rientro dal disavanzo è stato anticipato oltre le previsioni: la chiusura, originariamente fissata al 2044, è ora collocata al 2036, con prospettiva di estinzione entro il 2028. Il risultato di amministrazione supera i 56 milioni di euro, con un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di oltre 29 milioni e il pieno rispetto di tutti i parametri di deficitarietà: il Comune è classificato come Ente non deficitario.

Sul fronte della gestione, le entrate complessive ammontano a 124,4 milioni, in crescita anche per effetto dei fondi PNRR e dei trasferimenti, mentre le spese si sono mantenute a 103,2 milioni, con priorità ad ambiente, servizi istituzionali e politiche sociali. Gli investimenti realizzati nel 2025 sono pari a 8,78 milioni, a fronte di oltre 40 milioni complessivamente attivati anche grazie al PNRR.

Il Sindaco Marco Piendibene: «Il Rendiconto 2025 è il primo bilancio che porta integralmente la firma di questa Amministrazione e restituisce l’immagine di un Comune con i conti in ordine e una direzione chiara. Abbiamo triplicato la liquidità, pagato i fornitori in meno di nove giorni, rafforzato la riscossione e anticipato di otto anni la chiusura del disavanzo. Sono risultati che nascono da un lavoro quotidiano di responsabilità e che ci consentono di guardare avanti: più investimenti, più servizi, più capacità di rispondere alle esigenze della città. La solidità finanziaria non è un obiettivo in sé, ma la condizione che ci permette di programmare lo sviluppo di Civitavecchia su basi stabili».

L’Assessore al Bilancio Florinda Tuoro: «I numeri del Rendiconto 2025 parlano chiaro: fondo cassa a 31,6 milioni, interessi passivi azzerati, 6,5 milioni recuperati dall’evasione, FCDE prudenziale oltre i 29 milioni, tutti i parametri di deficitarietà rispettati. È il frutto di una gestione rigorosa delle entrate e delle spese e di un lavoro costante sugli strumenti di riscossione e sulla digitalizzazione dei servizi ai contribuenti. L’anticipo del ripiano del disavanzo, con estinzione prevista entro il 2028, è il dato che più di ogni altro misura la discontinuità: stiamo liberando risorse che potranno essere destinate agli investimenti e al rafforzamento dei servizi».