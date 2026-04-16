Un morto sull'Aurelia ai Monteroni di Ladispoli, arriva l'elisoccorso • Terzo Binario News

A causa di un grave incidente, la strada statale 1 Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni al km 36,500, nel comune di Ladispoli, all’altezza di Olmetto Monteroni.

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano feriti e una persona deceduta.

Sul posto 5 ambulanze del 118.

Il traffico è deviato in loco. Per chi proviene da Civitavecchia, uscita al km 38,800 su via Acquedotto Statua; per chi proviene da Roma, deviazione al km 35,300.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale di Ladispoli, i Vigili del Fuoco e il 118, impegnati nella gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione