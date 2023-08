Melany deliziosa simil volpina cerca una famiglia che la coccoli • Terzo Binario News

Melany è una simil volpina di circa 12 kg, È vivace ed è una prima donna ama essere al centro dell’attenzione, ama farsi coccolare.

Cerco per lei una famiglia non alla prima esperienza. Melany va d’accordo con maschi non dominanti adora le persone, non è adatta a famiglie con bambini molto piccoli.

È sterilizzata, negativa alla leishmania ed all’erlichia, vaccinata.

Melany ha circa tre anni e aspetta la sua occasione, io prego tutti voi di condividere questo appello.

Melany viene affidata in Lombardia, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna come membro della famiglia dopo colloquio conoscitivo.

Per informazioni e adozione mandate un messaggio WhatsApp di presentazione al 3339521373- 3381658329 oppure scrivete una mail all’indirizzo

canilisaronno@gmail.com