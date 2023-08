Atena e Afrodite due sorelline cucciole che vanno salvate dal canile superaffollato • Terzo Binario News

Sono solo due cucciole non possono perdersi in una marea di cani dove non possono più essere seguite e nemmeno rintracciate sono giocherellone affettuose, socievoli e bellissime ed inseparabili

CANILE SANITARIO DI MENDICINO (CS)

– provienienti dal territorio di Rende

#Atena & #Afrodite, due sorelline nate il 15/10/2022, taglia contenuta – pesano 13 kg.

Carattere: socievole giocose affettuose. Compatibili con i propri simili.

TEMPO SCADUTO IN TRASFERIMENTO VERSO IL RIFUGIO DEI 3000

Saranno affidate con profilassi sanitaria completa previo iter preaffido.

Per info e adozione inviare messaggio WhatsApp

Letizia 327 636 2179

Nadia 389 051 7756