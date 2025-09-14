Maya e Greta, due cagnette che si meritano due famiglie che le amino • Terzo Binario News

*Maya* una cucciola di 9 mesi.. buonissima.. Abbandonata e portata in canile.. Presa forse per un capriccio, e scaricata come uno straccio ….. Abbiamo voluto dare una possibilità a questa creatura..

Maya è una cagnolina molto buona.. va d’accordo con tutti.. e’ sana, allegra, simpatica.. adora essere coccolata. Si trova in Provincia di Palermo.. Adottabile in tutta Italia.. Sarà una futura taglia media..

Vi chiediamo come sempre di divulgare l’appello di Maya.. gli abbiamo promesso che troveremo presto una mamma per lei…

Una bella famiglia… è adatta a qualsiasi contesto familiare…

I contatti per la stupenda *MAYA* sono:

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

GRETA dolce cagnolina di taglia media nata 1.9.2023. Bella, buona, ottimo carattere.

GRETA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159