Maya e Greta, due cagnette che si meritano due famiglie che le amino • Terzo Binario News

*Maya* una cucciola di 9 mesi.. buonissima.. Abbandonata e portata in canile.. Presa forse per un capriccio, e scaricata come uno straccio ….. Abbiamo voluto dare una possibilità a questa creatura..
Maya è una cagnolina molto buona.. va d’accordo con tutti.. e’ sana, allegra, simpatica.. adora essere coccolata. Si trova in Provincia di Palermo.. Adottabile in tutta Italia.. Sarà una futura taglia media..
Vi chiediamo come sempre di divulgare l’appello di Maya.. gli abbiamo promesso che troveremo presto una mamma per lei…
Una bella famiglia… è adatta a qualsiasi contesto familiare…
I contatti per la stupenda *MAYA* sono:
Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com
CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it
GRETA dolce cagnolina di taglia media nata 1.9.2023. Bella, buona, ottimo carattere.
GRETA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159