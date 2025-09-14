Nigel, un bel pitbull in attesa di chi lo ami • Terzo Binario News

NIGEL , bellissimo pit nato 1.6.2022.. NIGEL, trovato abbandonato in un’area cani di Cologno M.se, è arrivato al nostro rifugio giustamente molto spaventato e diffidente.
Con l’amore dei volontari e con lungo lavoro di recupero é migliorato notevolmente.
La sua adozione potrà avvenire dopo un percorso di conoscenza.
NIGEL E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159