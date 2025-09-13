In organizzazione il 45esimo corso per volontari Avo a Ladispoli • Terzo Binario News

“Stiamo organizzando il 45° corso gratuito per volontari ospedalieri che inizierà a metà ottobre 2025 e finirà a metà novembre a Ladispoli (RM).

Si svolgerà in 8 incontri (il sabato e un altro giorno infrasettimanale). L’impegno dei volontari è di due ore settimanali presso le seguenti strutture socio-sanitarie:

RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) San Luigi Gonzaga – Ladispoli, Ospedale Padre Pio di Bracciano, RSA San Raffaele – Trevignano Romano, Centro diurno “Il Nido dei Nonni” per anziani fragili – Ladispoli, Associazioni “Nuove Frontiere” e “Il Piccolo Fiore”, due associazioni di genitori che si occupano dei propri figli diversamente abili, Residenza Elisabella Ladispoli, Caritas diocesana e infine Assistenza Domiciliare.

L’AVO è sempre presente laddove c’è bisogno del nostro aiuto, di un sorriso, di una carezza.

Per frequentare il corso basta aver compiuto i 18 anni. Non Chiediamo altro.

Basta avere amore, umiltà e soprattutto “il sorriso”.

Contattaci e ti daremo tutte le informazioni utili per seguire il corso e conoscere il nostro mondo. Un piccolo esercito di persone che a turno prestano il loro servizio dal lunedì al sabato.

Anche a Trevignano Romano faremo un corso per volontari ospedalieri tra ottobre e novembre.

Durante il corso ci saranno vari relatori, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, varie testimonianze di volontari AVO ed altro ancora.



Per info potete contattarci ai seguenti numeri

3392161433 (Rosario) e 3281535782 (AnnaRita)



avo.ladispoli@libero.it

www.facebook.com/avo.ladispoli

@avoladispoli