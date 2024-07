Martinelli ambizioso: "Con i miei gol porterò il Tolfa in Eccellenza" • Terzo Binario News

Il bomber ex Santa Marinella: “Piazza bramosa di successi, compagni di squadra fortissimi”

Percorso mare-monti per il centravanti Gabriele Martinelli. Dopo una “tre quarti” di stagione passata a Santa Marinella (provenendo dall’Aranova, in Eccellenza) ecco la salita verso la Pacifica dove trova ad aspettarlo il Tolfa di Roberto Macaluso.

È stato lui il prescelto per sostituire bomber Andrea Moretti, reduce da due stagioni da doppia-dopa cifra. Un tesoretto di gol ora affidato ai piedi di Martinelli, stimolato da questa avventura collinare.

«So di dover raccogliere un’eredità pesante – dice il centravanti neo-tolfetano – e questa per me è una bella sfida, accettata da me e dalla società. Quest’ultima ha espresso ambizioni importanti, anche attraverso il mercato, che non potevo proprio rifiutare».

Martinelli entra maggiormente nello specifico: «La società si è mossa operando grandi innesti come dimostrano gli arrivi di Riccardo Fagioli, che reputo un gran giocatore, così come Miguel Vittorini.

Considerando il resto della rosa, è composta da giocatori validi, visto che si tratta sempre di gente di categoria. Tutti questi aspetti rappresentano per me una grande motivazione a fare tanto bene assieme, così da arrivare a centrare l’obiettivo».

Domanda classica per un centravanti che cambia casacca ovvero quanti gol si prefigge di segnare: «Un limite fissato ce l’ho ma non lo dichiaro – afferma con il sorriso il numero 9 – ma di sicuro voglio disputare grande stagione per tornare con il Tolfa nella categoria superiore. È senz’altro stimolante avere pubblico e paese vicini come avviene allo Scoponi, la domenica ad avere tifosi e osservatori a guardarci è sempre una vetrina importante, ferma restando la spinta che arriva dal calore dei tolfetani».

Il primo impatti con mister Macaluso: «Con l’allenatore ci siamo incontrati e abbiamo chiacchierato. L’ho conosciuto giocandoci contro ma mai siamo capitati nella stessa squadra e devo dire che mi fatto una bella impressione oltre ad avermi presentato idee interessanti. Lo trovo veramente bravo e il miglior tecnico che potesse capitarci».

Dopo aver parlato con l’allenatore, c’è da capire come si muoverà il centravanti collinare visto che Moretti, nelle due stagioni in biancorosso, si è distinto oltre che per i gol per la capacità di dialogare con i compagni: «Come gioco tendo ad andare più profondo rispetto a lui, cercando più lo spazio ma piace anche a me giocare con la squadra. Anzi, preferisco un gioco più corale e sicuramente cambieranno i movimenti offensivi. Di questo gruppo conosco Gigi Salvati del quale sono grande amico ma tutti hanno un’ottima fama che li precede. Ho voglia di riscatto e non potevo trovare squadra migliore del Tolfa», la conclusione di Gabriele Martinelli.

In ultimo, le amichevoli pre-campionato. Considerando l’allineamento fra Eccellenza e Promozione circa l’inizio dell’8 settembre, le sfide preparatorie si giocheranno tutte con compagini della stessa categoria o quella superiore. E la scelta operata dal Tolfa va proprio in questa direzione: sono state programmate quattro sfide con Civitavecchia e Ladispoli, due con le prime squadre e altrettante con le juniores.