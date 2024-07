Apprensione in casa Futsal Civitavecchia: lesione per capitan Mori • Terzo Binario News

Punti di sutura al tendine, Mondelli e Pernelli convocati per il pre-raduno; presentati Morra e Tiberi

Arriva una brutta notizia che riguarda il capitano rossoblù Luca Mori. In un incidente di barca capitatogli in Sardegna, si è procurato una lesione al tendine d’Achille, per il quale si è resa necessaria l’applicazione di punti di sutura. Tuttavia, il legamento non è stato interessato ma dovrà ovviamente restare fermo per qualche settimana, nell’attesa che la ferita si rimargini.

«Luca è il nostro riferimento e sarà in campo prestissimo» dicono da Borgata Aurelia.

Di rimando, questo infortunio cambia di molto lo scenario riguardante il mercato e nello specifico Simone Mondelli e Daniel Pernelli, già presentati dal Campo dell’Oro e ora tornati alla base. Infatti i due giocatori saranno messi a disposizione di Di Gabriele il 25 luglio, in quanto convocati per i test atletici pre-stagione, a meno di novità di mercato dell’ultimo momento.

Spostandosi sul mercato attuale, gli spifferi di qualche giorno fa si sono confermati esatti: Manuel Morra e Matteo Tiberi sono due nuovi giocatori della Futsal Civitavecchia. Entrambi provenienti dal Santa Severa Futsal, il primo è stato il capitano del Santa Severa, dove ha militato per sei anni, e nelle ultime due stagioni ha trovato in panchina l’attuale tecnico rossoblù Vincenzo Di Gabriele. L’altro ha un passato nelle giovanili nerazzurre, in prima squadra e dei trascorsi nell’Atletico Civitavecchia ai tempi della C1.

All’Ivan Lottatori sono stati presentati i due giocatori, con il presidente Elso De Fazi, il direttore sportivo Andrea Scorpioni e lo stesso mister Di Gabriele. Dice Morra: «Sono contento di giocare con Elso e Andrea, è vero che l’anno scorso in maglia santaseverina si è vinto due volte contro la Futsal ma trovo una società compatta, valida, seria e che vuole vincere il campionato già dalla fase di preparazione. È stata messa in piedi una rosa ampia e di qualità, il che rende l’esperienza stimolante. Matteo? È una persona speciale e un giocatore validissimo, tecnico e serio, potrà fare bene». Queste invece le parole di Tiberi: «Morra offre tanta tanta quantità, gioca al massimo per 40’ interi ed è bravo nelle due fasi offensiva e difensiva. Farà parlare di sé».

Infine, il saluto del presidente al nuovo preparatore atletico rossoblù Pierclaudio Galli.