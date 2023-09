Marco Setaccioli "sfida" Marco Travaglio e pubblica "Scemi di pace" • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi ho pubblicato su Amazon (self publishing) il mio libro, dal titolo “Scemi di pace”, interamente dedicato alla guerra in Ucraina, affrontata però sotto il profilo della disinformazione che dilaga soprattutto in Italia sulle questioni riguardanti le cause del conflitto e la storia delle vicende che soprattutto a partire dal 2013/2014 hanno contribuito al rapido deterioramento dei rapporti tra Russia e Ucraina.

Si tratta di un’opera a suo modo anomala, perché scritta da un “non scrittore” e proposta, semmai, con il punto di vista di un lettore.

Da lettore ho infatti svolto ricerche e messo insieme i pezzi provenienti da centinaia di fonti liberamente accessibili, basandomi sui fatti accertati, dei quali esiste documentazione verificabile. E tanto è bastato per far emergere un quadro disarmante (e se vogliamo anche preoccupante), che proprio in questi giorni viene confermato da varie inchieste giornalistiche internazionali su quanto la propaganda russa sia riuscita a permeare i media italiani.

Nel libro, senza molti convenevoli, elenco innumerevoli personaggi responsabili della diffusione di notizie false, tendenziose, parziali o non verificate, a partire dal Direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, della cui opera “Scemi di guerra”, la mia rappresenta, già dal titolo, chiaramente l’antitesi (e la nemesi).

Lo scritto è in questo senso “nato da solo”, come una reazione quasi allergica al costante ribaltamento della realtà che chiunque abbia in qualche modo incrociato la propaganda russofila non può non aver registrato. Anche per questo ho approfittato degli strumenti messi a disposizione da Amazon (ma il mio libro non è come quello del Gen. Vannacci!!!), che permettono tempi di pubblicazione rapidi e costi molto accessibili (il libro ha un prezzo di 8,99 euro), con la speranza che i lettori che vorranno avvicinarsi a quest’opera di 276 pagine, possano valutarne liberamente la fondatezza ed imparare come distinguere la verità dalla propaganda.

Se vogliamo è una sfida a Travaglio e agli altri “pacifinti”, con mezzi certamente impari rispetto al mio avversario, ma con la certezza di essere l’unico dei due in grado di dimostrare la verità di ciò che scrive.

A corredo di quanto scritto, ritengo opportuno sottolineare che la prima copia del libro ho già avuto la possibilità di consegnarla direttamente nelle mani dell’Ambasciatore Ucraino presso la Stato Italiano Yaroslav Melnyk lo scorso 24 agosto. La seconda è quella che donerò martedì alla nostra Biblioteca Comunale, cosa alla quale tengo particolarmente.

Marco Setaccioli