Al Castello di Santa Severa torna la residenza di scrittura creativa con Nadia Terranova e Matteo Trevisani • Terzo Binario News

Dopo l’enorme successo riscosso nella precedente edizione, nei giorni 8-9-10 settembre presso il Castello di Santa Severa verrà realizzata una residenza di scrittura creativa molto prestigiosa.

Organizzata da Newland, che ha scelto ancora una volta anche l’Etruria Meridionale per implementare le sue attività di formazione in ambito letterario, sarà tenuta da due pesi massimi del panorama della narrativa nazionale: la scrittrice Nadia Terranova e lo scrittore Matteo Trevisani.

Si tratta di una bella opportunità per gli amanti della scrittura del nostro litorale, non solo perché i residenti del comprensorio possono accedere alla residenza a prezzi agevolati, ma anche perché avere due scrittori di assoluto livello (entrambi insegnanti della Holden di Torino) a due passi da casa è una occasione da non perdere. Interessanti gli argomenti che verranno trattati dagli insegnanti, segnaliamo tra tutti: trovare la propria storia; come raccontarla: il progetto e la trama; l’incipit; personaggi e luoghi; il finale; la rilettura. Gli iscritti seguiranno le lezioni e realizzeranno un racconto nella indimenticabile cornice del Castello di Santa Severa. Soggiorneranno presso le strutture del litorale e nel Castello stesso. Sarà una bellissima invasione di arte, creatività e scrittura.

Sono già numerose le iscrizioni alla residenza e provengono da tutta Italia. Per i residenti del nostro comprensorio è possibile ancora iscriversi inviando una mail a info@thenewland.it