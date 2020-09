Maltempo sul Litorale: crolla un pontile a Riva di Traiano, Santa Severa allagata - Terzo Binario News

Il maltempo sta dando una tregua ma qualche danno l’ha fatto. Intanto ci sono voluti i pompieri per liberare dei mezzi rimasti sotto un cavalcavia a Civitavecchia ma anche al porticciolo turistico Riva di Traiano qualcosa è successo.

Al molo U 34 è crollato il pavimento danneggiando qualche imbarcazione ormeggiata.

A Santa Severa qualche allagamento in via Tevere ma i danni sono stati comunque limitati. Sul lungomare sono in corso le operazioni di pulizia dei tombini, al fine di far defluire le acque senza creare intoppi.

Inoltre sono in corso monitoraggi sui fossi -problema cronico di Santa Marinella – per evitare innalzamento delle acque ora che si è arrivati all’autunno.