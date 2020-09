Maltempo a Civitavecchia: veicolo in panne e autocarro bloccato sotto il cavalcavia - Terzo Binario News

Diversi interventi dei Vigili del fuoco

Maltempo a Civitavecchia. Dalle 19,30 alle 22,30 circa di mercoledì 23 settembre i Vigili del Fuoco hanno soccorso diversi automezzi rimasti in panne a causa delle improvvise violente avvenute precipitazioni.

Le maggiori criticità si sono registrate presso la zona industriale, in prossimità della grande rotatoria (angolo RER – centro revisioni) e sotto il cavalcavia in corrispondenza dello stabilimento Molinari, che è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.

In tutti i casi descritti i Vigili del fuoco hanno soccorso le persone che si trovavano all’interno dei veicoli e in alcuni casi spostato gli automezzi in zona sicura.

Fra i soccorsi effettuati, segnalo la messa in sicurezza di un autocarro che trasportava un cavallo. L’automezzo rimasto bloccato, in pericolo sotto il cavalcavia fronte Molinari è stato trainato dai pompieri in zona sicura.