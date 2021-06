Allagamento sottopasso Sansoni, automobilista bloccato in auto in panne - Terzo Binario News

Intorno alle ore 17, Pattuglie Polizia Locale IV Gruppo Tiburtino, intervenute nel sottopasso Guglielmo Sansoni per gestione viabilità rallentata a causa allagamento, hanno notato un’auto ferma il cui conducente era rimasto bloccato all’interno del veicolo in panne. Allertati subito i VVF che, sopraggiunti poco dopo, hanno provveduto con idonei mezzi a liberare la persona, che non risulta essere ferita. Gli agenti hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza della strada e degli utenti in transito con l’ausilio di ulteriori pattuglie dei del Gruppo V Casilino, impegnate nella chiusura del tratto interessato di strada e nei servizi di viabilità .Ulteriori interventi dei caschi bianchi legati al maltempo si registrano in alcune zone della Tiburtina, MArco Simone, Prenestina, Appio, Tiberina .

