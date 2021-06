Intervento Polizia Locale per messa in sicurezza: distaccamento frammenti di una fornice delle Mura Aureliane - Terzo Binario News

Poco dopo le 15 agenti della Polizia Locale Roma Capitale, I Gruppo Trevi, in servizio di viabilità nella zona di Porta Metronia, hanno notato il distacco di alcuni frammenti da una fornice delle Mura Aureliane.

La pattuglia ha immediatamente allertato i VVF e la Sovrintendenza Capitolina per gli accertamenti tecnici del caso. I VVF hanno disposto il transennamento dell’area interessata con chiusura della fornice in direzione Piazzale Metronio. Sul posto sopraggiunte ulteriori unità dei caschi bianchi per la gestione della viabilità con deviazione del traffico veicolare proveniente da Piazzale Numa Pompilio in direzione via della Ferratella in Laterano.