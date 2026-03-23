Malamovida a Tarquinia, controlli interforze sui giovani • Terzo Binario News

Nel corso di un articolato servizio interforze di controllo del territorio, la Polizia Locale di Tarquinia, coordinata dal comandante del Nicola Fortuna e dal commissario Sergio Bernabei, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, ha svolto un’intensa attività nelle ore serali e notturne finalizzata alla prevenzione e repressione della vendita di alcolici ai minori, nonché al contrasto del consumo eccessivo di bevande alcoliche e dei fenomeni di vandalismo.

I controlli si sono concentrati nel centro storico, con focus su piazza Belvedere, uno dei principali punti di aggregazione giovanile. Durante le verifiche, gli operatori hanno accertato il possesso, da parte di diversi giovani, di numerose bottiglie di bevande alcoliche di vario genere.

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti investigativi per risalire agli esercizi commerciali che potrebbero aver venduto tali quantitativi, al fine di accertare eventuali responsabilità, soprattutto in relazione alla possibile vendita o somministrazione di alcolici a soggetti minorenni.

Nell’attività sono state identificate numerose persone, sia minorenni che maggiorenni. Inoltre, sono state rinvenute diverse sostanze stupefacenti, con conseguente contestazione delle violazioni previste dalla normativa vigente e redazione degli atti da parte del Comando di Polizia Locale, in collaborazione con Polizia di Stato e Carabinieri. In particolare, si è proceduto nei confronti di un minore e di un giovane maggiorenne per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale. In entrambi i casi, sono stati convocati i genitori per gli adempimenti previsti.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza urbana, la tutela dei giovani e il rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione ai fenomeni legati all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti.