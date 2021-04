M5s Trevignano: domani diretta con il dottor Benedetti - Terzo Binario News

“Nutriamo profonda stima e considerazione per il Presidente Conte. Ha dimostrato, nella sua azione di governo, senso dello Stato e delle Istituzioni, restituendo al Paese dignità e peso internazionale” afferma la referente del gruppo treviganese del Movimento Simona Petroselli.

“Nonostante le difficoltà create da inaffidabili alleati, desiderosi di protagonismo, ha sempre avuto un approccio composto, ricco di argomenti e povero di slogan, nell’interesse di tutti gli italiani”.

Una larghissima parte dei nostri rappresentanti istituzionali, mantenendo fermi i punti fondanti del Movimento, ha ascoltato ed interpretato positivamente la volontà di chi nei territori desidera continuare a costruire una società migliore.

Già dagli Stati Generali, nasce una forte richiesta di regolamentazione dell’azione politica sul territorio, di punti di raccordo fra i gruppi locali e le istituzioni, essenziale per portare a livello centrale la voce dei cittadini e capire le loro necessità quotidiane.

Insieme ad altri gruppi, quello trevignanese è stato protagonista nel raccogliere queste istanze, aprendosi alla società civile, ai gruppi ed alle associazioni del territorio, nonché ad altre forze politiche, facendosi parte diligente nell’affrontare le sfide proposte e trovare, con il raccordo con le istituzioni regionali e nazionali, le soluzioni ai problemi emersi, prova ne sia l’appoggio alla richiesta dei giovani democratici di riattivare il Consiglio Comunale dei giovani ,così come la diffusione del progetto dell’ENEA Casaccia della creazione di una “Hydrogen Valley” che porterebbe un grande beneficio al territorio, nonché la promozione di una digitalizzazione razionale ed efficace, sulla scorta di quanto deciso a livello regionale dal neo Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, di cui abbiamo già parlato nell’incontro con l’Assessora Lombardi, ed altre iniziative come la proposta dell’ufficio comunale per i diritti degli animali.

Cogliamo l’occasione per annunciare la nostra prossima diretta in cui incontreremo il dott. Benedetti, medico chirurgo ospedaliero, con cui parleremo di sanità territoriale e delle possibilità che si aprono con la nostra proposta di instaurazione di servizi dedicati per i residenti di Trevignano Romano, sarà possibile seguirla al link https://www.facebook.com/trevignano5stelle/live/

M5s Trevignano