M5s Civitavecchia: "La maggioranza perde tempo con le poltrone mentre la città è vittima del degrado" - Terzo Binario News

“Mentre la maggioranza perde tempo a parlare di poltrone, di equilibri e probabilmente della sua stessa sopravvivenza politica, Civitavecchia cade nel degrado. Fra le tante situazioni che quotidianamente i cittadini ci segnalano, ce n’è giunta una che merita particolare risalto.

Da mesi sono chiusi i giochi per i bambini più piccoli proprio davanti al palazzo comunale. La motivazione ufficiale sarebbe la inagibilità dei giochi e della pavimentazione con la promessa di veloci lavori per il ripristino degli stessi. Ebbene sono passati diversi mesi, il cancello è ancora chiuso e dei lavori non si vede traccia. Ed i bambini rimangono senza giochi.

Possibile che il Sindaco ed il Vice Sindaco, affacciandosi dalla finestra quotidianamente, non vedano la zona chiusa? Possibile che i bambini debbano essere privati così a lungo di uno spazio pubblico a loro riservato?

Fra una revoca e l’altra, fra una riunione per parlare di poltrone e l’altra, magari almeno il minimo indispensabile questa amministrazione potrebbe farlo.

Gruppo consiliare M5S