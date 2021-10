La Futsal Civitavecchia passa anche in Coppa: 6-3 all'Aranova - Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia infila il terzo successo consecutivo, che in questo caso vale il passaggio del turno in Coppa Italia. All’Ivan Lottatori, in gara unica, i nerazzurri hanno ottenuto l’accesso al secondo turno grazie al 6-3 rifilato all’Aranova che sulla carta risulta uno dei quintetti maggiormente quotati nel girone B di C1.

La formazione di Simone Tangini è partita benissimo in questo avvio di stagione, ottenendo due vittorie in campionato (in casa del Tormarancia e ad Aurelia contro la Levante) e quella di martedì sera. A sancire il successo infrasettimanale, tre doppiette messe a segno da alcuni protagonisti del successo di sabato scorso ovvero Cristian Trappolini, Damiano Leone e Alessio De Amicis.

Mister Tangini ha colto l’occasione, come aveva anticipato, per vedere all’opera qualche altro elemento della sua – ampissima – rosa: «La squadra mi piaciuta moltissimo, così come mi soddisfa il passaggio del turno, che avevo chiesto espressamente – il suo commento – ma guai a pensare che sa stata una passeggiata sebbene il 6-3 finale possa indurre a crederlo. L’Aranova si è confermata compagine solida che c ha creato dei grattacapi mentre sul fronte civitavecchiese posso dire che la solidità della difesa ha fatto la differenza. Essere andati in vantaggio ci ha messo l’incontro in discesa, al punto da arrivare fino al 6-0. Non mi sta bene invece il calo di concentrazione che ha permesso agli ospiti di dimezzare lo svantaggio. Ci siamo salvati perché non c’è la sfida di ritorno». Prima uscita stagionale per alcuni giocatori di esperienza come Mattia Ranzoni e Valerio Poggi, insieme ai giovani Daniel Pernelli e Tommaso La Valle. In porta è andato Salvatore Cacace. Sabato nerazzurri in trasferta delicata a Fiumicino contro il Real