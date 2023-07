Lucentini nuovo portiere del Santa Severa, Frusciante alla Futsal Civitavecchia • Terzo Binario News

Il nuovo numero 1 neroverde viene dall’Olimpus, in nerazzurro anche Mancini; pubblicato il nuovo organigramma di Borgata Aurelia

Nel mercato nel futsal locale, il Santa Severa dovrebbe aver sistemato la questione del portiere mentre in casa Civitavecchia ecco un ritorno importante, oltre a un nuovo acquisto proveniente dal calcio a 11.

In casa santaseverina, il passaggio di Lorenzo Appetecchi in prestito al Civitavecchia ha aperto il problema in porta. Un indizio social però fa immaginare l’arrivo di un nuovo numero 1.

Si tratta di Francesco Lucentini, l’anno scorso all’Olimpus Roma, che ha scritto: «Nuovi amici per un nuovo inizio, ho tanta voglia di dimostrarvi quello che valgo e ho tanta voglia di divertirmi insieme a voi» facendo seguire dei cuori neroverdi.

La rosa a disposizione di Vincenzo Di Gabriele è pressoché completa con l’unica grana da risolvere relativa all’impianto, con la chiusura del PalaDeAngelis da gennaio. Possibili soluzioni, l’Uliveto a Civitavecchia o il PalaSorbo a Ladispoli. Ritorno pesante poi alla Futsal Academy Civitavecchia, che fa tornare al calcio a 5 Davide Frusciante, reduce dalla Seconda Categoria con l’Atletico Santa Marinella.

“Jack”, lontano dal campo 40×20 da anni, serve a mister Umberto Di Maio per consolidare la posizione davanti al portiere.

Arrivato anche il 2004 Jacopo Mancini ed è ufficiale il passaggio dell’ex capitano Damiano Leone all’Atletico in serie D.

E anche per la prossima stagione la società nerazzurra parteciperà a tutte le categorie del calcio a 5 regionale. «A pochi anni dalla nascita e dall’acquisizione del centro sportivo Ivan Lottatori di Borgata Aurelia – scrivono dal sodalizio – si è riusciti a creare un movimento cittadino di spessore.

Il lavoro ereditato dallo storico Civitavecchia Calcio a 5 con Elso De Fazi ed Andrea Scorpioni è un fattore fondamentale che dà garanzie e fiducia alle famiglie che scelgono di affidare i propri figli alla Futsal Civitavecchia con serenità». Per la prossima stagione sono stati stimati circa 170 tesserati in tutte le categorie.

Di seguito squadre e tecnici: Under 7 (Piccoli Amici): Elso De Fazi e Giovanni Guida; Under 9 (Primi Calci): Francesco Muneroni e Cristian Fazzini; Under 11: Fabrizio Garofolo e Damiano Altamura; Under 13 ed Under 15 Élite: Andrea Scorpioni ed Elso De Fazi; Under 17 Elite: Giampiero Capraro, Mirko Di Gennaro e Claudio De Angelis; Under 19: Simone Mostarda e Gianluca Riva; Under 21: Giampiero Capraro e Antonio Sarno; serie C1: Umberto Di Maio e Antonio Freno; serie D: Massimo Pierantoni e Marco Pimpinelli. I preparatori dei portieri sono Massimiliano Matteo e Marco Pimpinelli. In questi giorni si stanno tenendo gli Open Day mente si pensa al rinnovo degli spogliatoi e alla palestra.