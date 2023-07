Carenza di sangue, appello del Trasfusionale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Mancano 0 Positivo e Negativo, A Positivo e Negativo: i muove l’avis Villotti

Con l’estate si entra anche nella fase critica della raccolta di sangue.

La carenza è notevole e si rischia, come successo spesso, che gli interventi chirurgici non urgenti all’ospedale di Civitavecchia vengano rinviati per mancanza di sacche

. Per questo la sezione locale Avis Villotti ha organizzato una giornata in cui cercare nuovi donatori. E il luogo scelto è forse il più suggestivo di Civitavecchia ovvero il Forte Michelangelo.

«Tutti i gruppi sanguigni sono necessari – scrivono dal Centro Trasfusionale dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia alla segreteria della Villotti – ma, in particolare, a mancare sono le sacche di 0 Negativo, 0 Positivo, A Positivo e A Negativo. Carenza che mette in crisi l’attività sanitaria quotidiana legata agli interventi chirurgici, al pronto soccorso, alle terapie oncologiche e in altri reparti. Per questo chiedo da subito la risposta di generosità consueta e pronta da parte delle associazioni di donatori affinché ci si presenti a donare».

Un vero e proprio allarme lanciato all’Avis locale che ha indotto la sezione civitavecchiese a prendere le contromisure necessarie. «Forse l’allegria e la spensieratezza generate dalle giornate estive ci porta a dimenticare che i pazienti non vanno in ferie – scrive il presidente della Villotti Fabio Lisiola – anzi, per loro, inizia il periodo peggiore dell’anno. È necessario sensibilizzare tutti i potenziali donatori a pensare quanto il loro gesto altruistico, in questo particolare momento dell’anno, acquisti maggior valore». Posto che il Centro Trasfusionale presso l’ospedale San Paolo è aperto tutti i giorni dalle 8,15 alle 11,30, ci sono anche i presidi di Tolfa, Allumiere, Bracciano e Cerveteri, dove chi – in buona salute – può prenotarsi ai numeri 3893427776 oppure al 3293161055 di Cerveteri. Come accennato il 28 luglio la raccolta straordinaria dalle 17 alle 21 presso il Forte Michelangelo, dove verrà posizionata l’autoemoteca seguendo lo slogan “…Il mare mare può aspettare…non partite senza donare”.