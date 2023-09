L'opposizione di Cerveteri: "L’amministrazione Gubetti non si preoccupa delle famiglie fragili" • Terzo Binario News

“E guai a dire che si sta strumentalizzando qualcosa!

Questa mattina si sarebbe dovuta riunire la commissione sanità che aveva all’ordine del giorno due punti fondamentali sui quali si sta lavorando da tanto tempo.

Sono già stati commessi errori macroscopici e ritardi nel regolamento di uno dei due punti all’ordine del giorno: la Consulta per le persone con disabilità che molti genitori stanno aspettando da tanto tempo, per poter far parte attivamente di un organo che possa tutelare al meglio i propri figli.

L’amministrazione Gubetti non si preoccupa nemmeno in queste situazioni di mettere in piedi una squadra che possa lavorare fattivamente (e non con le solite parole e i soliti proclami) a sostegno delle famiglie più fragili.

La mancata seduta di commissione della data odierna è un fatto molto grave, ancora più grave è il fatto che abbiano rinviato a data da destinarsi.

L’ennesimo ritardo nel prendere di petto i problemi e cercare di risolverli.

L’altro punto all’ordine del giorno è il servizio OEPAC.

Anche per questo servizio c’è una situazione vergognosa. La gara di appalto, nel silenzio della maggioranza, ha decretato l’esclusione della cooperativa che da 23 anni ha gestito questo e tanti altri servizi a supporto della disabilità nel nostro territorio, e l’assegnazione ad una ditta di Bari che sembrerebbe (approfondiremo la cosa) non avere una sede operativa, personale amministrativo col quale interfacciarsi, e soprattutto sembrerebbe essere sotto dimensionata per le esigenze del nostro territorio…..

Ci chiediamo a questo punto cosa aspetta l’attuale maggioranza ad alzare la famosa bandierina bianca e riporre il proprio mandato nelle mani dei cittadini.

Crediamo, anzi ne siamo certi, che si sia toccato il fondo.

La nostra città merita rispetto, tutti i cittadini meritano rispetto, i più glfragili meritano doppiamente rispetto e supporto”.

I consiglieri comunali

Vilma Pavin, Gianluca Paolacci, Anna Lisa Belardinelli e Luca Piergentili (Insieme per Cerveteri)