"L'isola pedonale di viale Italia epicentro del baccano di Ladispoli" • Terzo Binario News

Lamentele di un cittadino: “Reclami inutili, poi si parla di città più vivibile e sostenibile”

“Fortissime emissioni sonore che provocano disturbi di carattere psicofisico agli abitanti di viale Italia, angolo via Livorno.

I fine settimana di questo periodo post pandemia sembravano trascorrere nel rispetto della normale quiete pubblica.

Purtroppo, venerdì 7 luglio scorso tutto è cambiato; il bar Manhattan ha organizzato sull’area pedonale di Viale Italia un evento ritmico musicale per balli caraibici con emissioni sonore e percussioni fortissime.

L’altissima intensità dei suoni (rumori), sicuramente oltre i limiti legali senza controllo, accompagnati dalla vociona urlante di un ragazzone che anima la danza di ragazzi che abbozzano, spintonandosi, i movimentati balli caraibici, provocano grave disturbo psicofisico a chi è costretto a subirli fino all’una di notte.

A nulla sono valsi i reclami alle autorità di pubblica sicurezza.

Ritengo tragicomico che l’assessore agli eventi, turismo e comunicazione abbia affermato che gli eventi sull’isola pedonale di fine settimana sono stati autorizzati, per rendere la città più vivibile e sostenibile.

Comico per l’incapacità di organizzare e controllare eventi adeguati per una città che vuole migliorare l’immagine e l’accoglienza turistica; tragico per l’enorme disturbo provocato ai numerosissimi abitanti del luogo che non sopportano di essere violentati dai fortissimi rumori, rimbombi e vibrazioni generati da una musica urlata ad altissimo volume.

Ascoltare buona musica piace a tutti, ma che sia musica vera adeguata al luogo ove si svolge l’evento.

Viale Italia non è né una discoteca, né una balera ma rappresenta il nucleo centrale con la più alta densità abitativa della nostra città dove vivono centinaia di famiglie con le loro esigenze e i loro problemi.

Le autorità che autorizzano questo genere di eventi inadeguati dovrebbero essere coscienti delle responsabilità che si assumono nei confronti dei cittadini residenti disumanamente disturbati”.

Un abitante di viale Italia

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it