Selva Candida: dalle fogne al verde, la presa in carico delle opere pubbliche attesa da quindici anni • Terzo Binario News

La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico dei cittadini in via Nosate, nel Municipio XIV

Una convenzione urbanistica che prevedeva – tra le altre cose – la realizzazione di alcune opere pubbliche che dovevano essere prese in consegna da parte degli enti competenti. Ovvero l’impianto fognario pubblico e relativo impianto di sollevamento acque nere, l’illuminazione, il verde pubblico, la viabilità e i parcheggi.

Siamo in via Nosate, a Selva Candida, Municipio XIV. Qui a giugno è partita una petizione da parte di alcuni cittadini della zona, che ricordano che con la convenzione urbanistica per l’attuazione del Programma di Recupero Urbano, sono state realizzate sei palazzine, consegnate ai proprietari dal 2008 al 2010.

I residenti, allora, sottoscrissero al momento del rogito del proprio appartamento un Regolamento di Supercondominio, con cui si impegnarono a farsi carico delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali opere “fino all’assunzione da parte dei rispettivi soggetti giuridici legittimi degli obblighi di manutenzione susseguente alla presa in consegna da parte degli stessi dei predetti servizi”.

Ma da allora, raccontano, non è accaduto nulla: Sono passati 15 anni dall’assunzione di questo impegno economico – si legge nella petizione e, a esclusione dell’impianto di illuminazione pubblica, nessuna altra delle opere pubbliche è stata presa in carico dai rispettivi soggetti giuridici legittimi”.

I residenti di Via Nosate chiedono al presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta e al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “di farsi carico presso le autorità competenti di Roma Capitale per la regolarizzazione della presa in carico di tali opere con un sollecito particolare per l’impianto fognario pubblico”.