Tidei annuncia: “Primo parco pubblico a Santa Severa nell'ex Polisportiva” • Terzo Binario News

Importante appuntamento presso l’area della ex Polisportiva di Santa Severa.

“E’ un giorno quasi storico per tutti , residenti e turisti perché come era stato promesso sarà aperto al pubblico il primo parco pubblico della nostra frazione.

Sarà un ulteriore valore aggiunto per questa località turistica e rappresenta già da oggi un nuovo risultato raggiunto in pochi mesi di grande impegno.

È stato, infatti riqualificato e ripulito un vasto appezzamento di terreno che negli anni passati era stato progressivamente lasciato nel degrado e nell’ abbandono e dove come noto erano stati compiuti anche degli abusi.

La Regione dopo essere tornata in possesso di questa area l’ ha data in uso al Comune che ha provveduto a valorizzarla.

Un grande risultato che i residenti attendevano da anni e dopo diversi sopralluoghi effettuati anche in collaborazione con la Regione Lazio, una ricca pulizia gestita dalla Santa Marinella Servizi, quell’area verde a due passi dal mare sarà restituita ai cittadini di Santa Severa, i quali potranno tornare ad avere un punto di aggregazione che sarà suddiviso in una zona relax con un chiosco e un’area dedicata allo sport. La strada per valorizzare il territorio comunale è ancora lunga, ma ricca di soddisfazioni se pensiamo di aver ridato vita a 13 parchi abbandonati a sé stessi.

Saremo in grado anche di apporre una targa che simboleggia proprio l’istituzione del parco pubblico cittadino.

Mi auguro che in tanti, cittadini e villeggianti vogliano partecipare numerosi per condividere con noi questo importante evento”.

IL sindaco Avv. Pietro Tidei