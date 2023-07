Lions Club Civitavecchia Porto di Traiano: Sara Fresi nuovo presidente • Terzo Binario News

Venerdì 30 giugno, in orario serale, presso l’Hotel San Giorgio di Civitavecchia si è svolto il Passaggio della Campana del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, ottimamente condotto dal Cerimoniere di Club Benedetto Marasà; questa manifestazione è stata necessaria al rinnovo delle cariche del nostro Club per l’Anno Lionistico 2023/2024.

Ospiti del Club: Sindaco del Comune di Civitavecchia Ernesto Tedesco, accompagnato da Raffaella Crivellini; Presidente di Zona 4A del Distretto 108L Gabriele Brenca; Presidente del Lions Club Civitavecchia S. Marinella Host Fiorella Annibbali; Presidente entrante Lions Club Civitavecchia S. Marinella Host Stefania Tinti; Presidente del Lions Club Montefiascone Falisco Vulsineo Emilio Carelli, accompagnato da Donatella Genga; Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Prof.ssa Gabriella Sarracco, accompagnata da Franco Ceccotti; Presidente sez. FIDAPA BPW Italy Sezione di Civitavecchia Maria Cristina Ciaffi, accompagnata da Giorgio Venanzi.

In apertura sono stati ascoltati gli inni nazionali degli Stati Uniti d’America, in onore del Presidente Internazionale, dell’Unione Europea e dell’Italia ed è stata data lettura dell’etica lionistica. Successivamente sono stati consegnati gli omaggi di anzianità d’iscrizione ai seguenti Soci: Maurizio De Paolis, Carlo Righi, Rosario Mattana e Pietro Messina. La Leonessa Anna Ciatti, per conto di tutte le Leonesse di Club, ha consegnato a Pietro Messina, Presidente dell’Ass. Il Ponte, un contributo per il progetto “Le Coccinelle”, a favore delle ragazze madri in stato di indigenza.

A seguire, i saluti a cura del Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco che ha auspicato collaborazione con il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano. Il Presidente Domenico Vetturini ha ringraziato tutti i Soci del Club per gli importanti risultati raggiunti grazie allo spirito di amicizia e solidarietà che contraddistinguono le azioni dei Lions. L’intervento è stato concluso con la lettura dell’elenco delle attività e service realizzati durante il corrente anno lionistico. Successivamente il Presidente Vetturini ha consegnato la spilla alla Presidente entrante Sara Fresi, la quale ha ricordato l’importanza di essere uniti per svolgere le attività e, a tal proposito, ha proposto alle istituzioni presenti di collaborare insieme per la realizzazione di progettualità dedicate alla nostra comunità. La Fresi ha comunicato a Emilio Carelli Presidente del Lions Club Montefiascone Falisco Vulsineo la volontà di continuare a percorrere insieme la strada del dialogo e della partecipazione attiva per la realizzazione di future progettualità comuni; la stessa, inoltre, ha rivolto un saluto agli amici del Lions Club Civitavecchia S. Marinella Host esprimendo la necessità di continuare a svolgere attività in interclub.

Gabriella Sarracco, Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ., ha espresso parole di apprezzamento per le attività condotte dal Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ed ha auspicato future e continuative collaborazioni. Gabriele Brenca, Presidente di Zona 4A, ha rivolto parole di stima al Presidente uscente Vetturini, all’entrante Fresi e al Segretario Luigi Mattera per la collaborazione costante per la realizzazione di molte progettualità.

Le cariche per l’Anno Lionistico 2023 / 2024:

Presidente: Sara Fresi (GAT e CMC)

1° Vice Presidente: Gianfranco Ciatti (GLT)

2° Vice Presidente: Alberto Brandolini

Past Presidente: Domenico Vetturini (GST)

Tesoriere: Alberto Brandolini

Segretario e Informatico: Luigi Mattera

Cerimoniere: Benedetto Marasà

Presidente Comitato soci: Primula Ferranti (GMT)

Responsabile LCIF di Club: Gianfranco Ciatti

Censore: Pietro Messina

Consiglieri: Gugliemo Pepi, Rossella Iacomelli, Maurizio De Paolis, Eleonora Roscioni

Revisori dei Conti: Aligi Papisto, Domenico Vetturini, Rossella Iacomelli

Foto: credits Claudio Saladini