"Tolfa in fiore", si sceglie la via più bella dell'estate • Terzo Binario News

Puntuale é arrivato l’appuntamento con Tolfa in Fiore la “Via più bella” di Tolfa. Lunedì prossimo, 4 luglio, una commissione passerà per le strade del centro storico per scegliere la più meritevole, cioè quella che è stata decorata con fiori o altri elementi di arredo urbano. L’iniziativa, partita oltre un decennio fa, è promossa dal Centro anziani oggi Aps La Rocca e dal Comune, sotto l’egida Tolfacittaslow.

“Come anno scorso il Centro anziani si è messo a disposizione con l’acquisto di vasi di fiori – spiega la presidente dell’asp la Rocca, Daniela Cedrani -. Circa un mese fa sono stati offerti ai cittadini del centro storico per aiutarli ad abbellire la propria via, vicolo o piazzetta. Il concorso si ripete in paese da tanti anni, con due edizioni: oltre a quella estiva, c’è l’invernale in cui si valutano gli addobbi natalizi”.

La via che viene premiata riceve, con una cerimonia, la targa da affiggere su un muro della strada.

L’anno scorso a fregiarsi del riconoscimento è stata via Alta (nella foto del titolo) – come accaduto spesso a partire dal 2013 – dove sono stati disseminati tanti fiori colorati, in vasi lungo gli scalini oppure ai davanzali. Piccoli elementi di arredo urbano e soprattutto angoli ben tenuti: così ha vinto la strada che si inerpica fino a uno scorcio suggestivo, da cui si gode la vista sui tetti e sulla maestosa Rocca dei Frangipane.