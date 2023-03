Linite a 30km/h sulla Braccianese, Crocicchi: "Città Metro ci potrebbe ripensare" • Terzo Binario News

“Palazzo Valentini asfalterà 33 km di strada, anche dei tratti acquisiti dal nostro comune”

“Come noto la scorsa settimana la Città Metropolitana di Roma ha emesso un’ordinanza con cui è stato imposto il limite di 30 km/h in alcuni tratti di strada di ingresso a Bracciano – tra cui la via Braccianese Claudia – considerate le gravi condizioni del manto stradale.

Mi sono immediatamente attivato per interloquire su questa scelta ed ho ritenuto opportuno attendere i passaggi istituzionali prima di diffondere comunicazioni sul tema.

Abbiamo ottenuto un incontro con gli Uffici preposti che si è svoltoa Palazzo Valentini, durante il quale abbiamo chiesto con fermezza di rivedere il limite di 30 km/h sulle strade provinciali di accesso a Bracciano e, soprattutto, di procedere ad un tempestivo intervento di manutenzione e messa in sicurezza della Braccianese Claudia, non solo per la parte di competenza della Città metropolitana ma anche per i tratti acquisiti dal Comune di Bracciano con una (a dir poco) discutibile delibera di Giunta del 2018 di riperimetrazione del centro urbano.

Gli uffici di Città metropolitana di Roma hanno assunto l’impegno di rivedere i limiti imposti in alcuni tratti di strada.

Inoltre, Città Metropolitana ci ha comunicato che è previsto in tempi brevi l’avvio dei lavori di rifacimento della Braccianese Claudia per circa 33 km, vagliando la possibilità di asfaltare anche i tratti di competenza comunale, come da noi richiesto.

In tal caso, se verrà accolta la nostra richiesta, le somme già impegnate nel nostro bilancio per i tratti comunali della via Braccianese Claudia, saranno utilizzati per interventi su altre strade”.

Marco Crocicchi sindaco di Bracciano