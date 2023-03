San Camillo, taglio sulle pulizie: in 350 a rischio • Terzo Binario News

Le richieste: garanzie per mantenere i livelli occupazionali e sanificazione della struttura ospedaliera

Le richieste: garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del servizio di pulizia e sanificazione della struttura ospedaliera. Oggi, mercoledì 29 marzo, a partire dalle 9 fino alle 13, presidio di fronte all’ospedale San Camillo Forlanini. Il confronto sindacale svolto lo scorso venerdì per il passaggio di appalto, con le società Diem srl, Scalia Scarl e Cps srl – ditte subentranti nell’appalto per le pulizie e la sanificazione dell’ospedale San Camillo Forlanini – si è conclusa infatti con un verbale di mancato accordo: ci è stato proposto un taglio orario circa del 45 per cento rispetto allo storico delle attività effettuate. È una prospettiva inaccettabile, che mette a rischio un servizio essenziale per i pazienti dell’ospedale, ma anche il salario e l’occupazione di 350 lavoratori e famiglie”.

Questo quanto detto in una nota di Filcams-Cgil Roma e Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e Uil Trasporti Lazio, in cui si aggiunge che “diciamo il nostro ‘no’ a gran voce e chiediamo un passo indietro su una decisione che riteniamo irricevibile: è penalizzante per persone che hanno affrontato in prima linea e con grande coraggio la pandemia, oltre che miope, perché taglia un servizio fondamentale per la cittadinanza”.

“Il Covid-19 ha mostrato in modo evidente l’importanza di investire sulla sanità ed in questo contesto è impensabile che i lavoratori siano usati come oggetti ‘usa e getta’, facendo far loro soltanto la metà delle attività svolte finora. Oltre alle 350 persone adesso a rischio, abbiamo in passato assistito alla mancata conferma del contratto di 35 lavoratori in somministrazione”.

“Siamo assolutamente convinti che la qualità della pulizia e sanificazione nella sanità debba essere considerato un parametro fondamentale nella definizione dei livelli essenziali da garantire alla cittadinanza e la decisione di procedere con tagli, al contrario, ne pregiudica il mantenimento e la continuità”.

“Non resteremo a guardare in silenzio: coinvolgeremo le Istituzioni, a partire dalla Regione Lazio che, in qualità di Committenza, ha sottoscritto un accordo con le Organizzazioni Sindacali per la tutela dell’occupazione negli appalti della sanità di cui pretendiamo il rispetto.

Questa vertenza riguarda un servizio cruciale per gli utenti e il destino di centinaia di persone”.