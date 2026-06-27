Al via "Incontrarte 2026", la rassegna culturale estiva di Allumiere • Terzo Binario News

Dal 25 giugno al 31 agosto, oltre due mesi di musica, teatro, danza, mostre e poesia vernacolare realizzati con il contributo della Regione Lazio

Il Comune di Allumiere presenta ufficialmente il ricco cartellone di “Incontrarte 2026”, la rassegna culturale estiva che animerà il territorio dal 25 giugno al 31 agosto 2026.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Proloco di Allumiere, Etruskey e il Museo Archeologico Naturalistico Adolfo Klitsche de la Grange, vede il fondamentale sostegno economico della Regione Lazio.

Grande la soddisfazione espressa dal Sindaco Luigi Landi, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento per la comunità: “Incontrarte rappresenta il fiore all’occhiello della nostra programmazione estiva. Grazie al prezioso e fondamentale supporto della Regione Lazio, siamo riusciti a mettere in piedi un calendario di altissimo livello. Questo progetto non offre soltanto intrattenimento e svago di qualità ai nostri cittadini, ma si propone come un volano per la valorizzazione delle bellezze storiche, culturali e naturali di Allumiere, attirando visitatori da tutto il comprensorio.”

A fargli eco è l’assessora alla cultura Francesca Scarin, che ha messo l’accento sulla ricchezza e sulla varietà della proposta artistica di quest’anno:

“La forza di questa edizione risiede proprio nella pluralità dei linguaggi proposti: dalla musica alla danza, passando per l’arte visiva, la grande letteratura e la nostra amata poesia vernacolare. Abbiamo voluto creare un percorso inclusivo che potesse parlare a tutte le generazioni e valorizzare ogni angolo del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà e associazioni locali che, con il loro instancabile lavoro e la loro passione, collaborano per rendere possibile questa straordinaria festa della cultura.”

Il programma offre infatti una fitta rete di appuntamenti che spaziano tra spettacoli dal vivo, mostre d’arte e incontri letterari, toccando diversi punti nevralgici del comune e delle sue frazioni.

Musica e Teatro sotto le stelle

La musica e le arti sceniche costituiscono il cuore pulsante della rassegna. Tra gli appuntamenti di rilievo figurano le produzioni del Forte Festival, come lo spettacolo teatrale e musicale “Con il paracadute aperto – l’esordio dei Coldplay” (2 luglio) e “Lucio e altri Battisti” (30 luglio), entrambi ospitati nella Corte del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Spazio anche alla grande musica d’autore il 5 agosto con il concerto “Omaggio al Maestro E. Morricone” a cura dell’Associazione Amici della Musica presso il Parco del Risanamento, e alla commedia con lo spettacolo teatrale “Una lettera di troppo” di Valerio Di Piramo, messo in scena dalla Compagnia Allumiere nei primi giorni di agosto. Non mancheranno serate musicali e di strada, come la “Notte in Strada” prevista per il 13 agosto lungo via Roma, viale Garibaldi e Piazza della Repubblica.

La danza e la tradizione della poesia vernacolare

La danza sarà protagonista in diverse date, a partire dall’apertura del 25 giugno con il “New Dance Evolution Center” al Parco del Risanamento, fino alle esibizioni di “Dance World” e del “Centro Artistico di Balletto” programmate per metà agosto in Piazza della Repubblica.

La valorizzazione delle tradizioni locali troverà invece la sua massima espressione il 31 luglio con la XIX Edizione del Festival della Poesia vernacolare “All’ombra del Camberale”, curato dall’Associazione A.P.A. di Allumiere. Il legame con la storia del territorio sarà inoltre celebrato il 2 agosto con la rappresentazione storica “1513… Così tutto ebbe inizio…” di Augusto Amici.

Mostre d’arte, fotografia e incontri letterari

Le arti visive e la letteratura occuperanno un ruolo centrale per tutta la durata della manifestazione. L'”Associazione Click” curerà due importanti mostre fotografiche presso il Palazzo della Reverenda Camera Apostolica e l’Atrio delle Scuole Elementari: “200 Anni di Comunità” a fine giugno e “Foto Antiche” a fine agosto. Tra le altre esposizioni si segnalano la mostra a tema storico del Forte Festival “Too Fast To Live, Too Young To Die, 50 anni di Punk” (dal 16 al 19 luglio) e la 48esima edizione della Mostra Artistica de “La Ferrata” (1 e 2 agosto).

Per gli amanti dei libri, la rassegna prevede diversi incontri con l’autore in collaborazione con Book Faces presso il Palazzo Camerale, tra cui le presentazioni dei volumi di Diego Zandel (10 luglio), Ernesto Berretti (18 luglio) e Bruno Pronunzio (25 luglio).

Valorizzazione del territorio e inclusione

“Incontrarte 2026” non si limiterà alle piazze principali, ma estenderà le sue attività anche alla frazione di La Bianca e alle ricchezze naturali del comprensorio. Per tutto il periodo della rassegna, infatti, saranno attive le aperture serali del Museo Civico con eventi culturali e letterari, a cui si affiancheranno sessioni di trekking ed escursioni presso il Monumento Naturale del Faggeto di Allumiere. Proprio il Faggeto farà da cornice alla giornata conclusiva del 31 agosto, dedicata alla “Giornata della solidarietà e del Cammino inclusivo”.

Tutti gli eventi sono stati resi possibili grazie al contributo della Regione Lazio, che ha patrocinato e sostenuto con un finanziamento il progetto culturale.