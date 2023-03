Roma: il turismo torna ai livelli pre Covid, boom di richieste per i depositi bagagli • Terzo Binario News

Dopo oltre due anni il settore del turismo sta attraversando un importante momento di ripresa. Anche l’Italia, naturalmente, è tornata ad essere una meta ambita per viaggiatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo, con Roma che si riconferma come una delle città più amate.

La capitale italiana, infatti, è arrivata di nuovo araggiungere i suoi record turistici, tornando ai livelli pre-Covid. Un traguardo sicuramente dovuto anche alla consistente attività promozionale e all’ampio calendario di eventi e manifestazioni, pianificato in maniera tale da provocare un continuo flusso di turisti, non solo in estate ma in tutte le stagioni dell’anno.

Il costante aumento di turisti sta determinando effetti positivi anche per quanto riguarda una serie di servizi correlati. In particolare, è interessante notare come si stia registrando un vero e proprio boom di richieste per i depositi bagagli, che permettono di girare per la città in totale libertà, senza dover portare con sé valigie pesanti.

In quest’ambito, risulta molto apprezzato il servizio messo a disposizione da Bounce, piattaforma online che mette a disposizione strutture sul territorio affidandosi soltanto a partner verificati.

Per scoprire dove depositare i bagagli a Roma con Bounce è sufficiente visitare il sito web ufficiale e ricorrere al pratico motore di ricerca interno: inserendo la propria posizione, infatti, sarà possibile visionare tutte le strutture più vicine, conoscerne gli orari di apertura e le valutazioni degli utenti.

Come funziona il servizio di deposito bagagli

Con il deposito bagagli, ognuno può disporre di un punto di riferimento dove lasciare in custodia borse, valigie e oggetti personali per il periodo desiderato, da poche ore a più giorni, con la garanzia dell’affidabilità e della serietà.

Il servizio di deposito bagagli offerto da Bounce, per esempio, è molto semplice da utilizzare e rappresenta la scelta migliore per ogni eventualità, permettendo di ottimizzare al meglio i tempi di attesa e di recarsi ad eventi e appuntamenti in tutta libertà.

Per usufruire del deposito bagagli di Bounce, basta individuare preventivamente la location più adatta e più vicina da raggiungere, prenotare il proprio spazio direttamente online, recarsi al punto prescelto con la propria prenotazione e lasciare in custodia valigie, godendosi serenamente la città di Roma.

Bounce offre il proprio servizio in collaborazione con numerose strutture ricettive, pubblici esercizi e attività commerciali, per consentire ai viaggiatori di vivere la città in perfetta sintonia con le proprie abitudini e gli impegni personali.

Prenotare il proprio spazio bagagli direttamente dall’applicazione

Grazie all’app dedicata, è possibile prenotare in qualsiasi momento, direttamente da smartphone, uno spazio su misura per bagagli e oggetti personali, senza alcun limite di dimensione e a un prezzo competitivo.

Una volta scelto il luogo adatto, non resta altro da fare se non procedere con la prenotazione: giunti a Roma, basterà raggiungere il punto prescelto e lasciare in custodia le proprie valigie, che verranno etichettate e registrate con la massima precisione.

Naturalmente, con Bounce è possibile trovare numerosi punti di custodia bagagli, situati nelle zone più frequentate della città: da Trastevere a Roma Termini, passando per l’aeroporto, Colosseo e la zona di San Pietro. Gli ambienti adibiti a deposito sono attrezzati con armadietti di diverse dimensioni, permettendo così ai viaggiatori di dedicarsi serenamente alla loro vacanza.